Spectacle de danse : Arménie et Pologne

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15 22:30:00

Ferme du Champ bressan, 3928 Route des Alpes, Romenay, Saône-et-Loire

Le temps d'une soirée, la cour de la Ferme du Champ bressan accueille des groupes de danseurs arméniens et polonais. Replis à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. 

Renseignements et réservations à la Ferme du Champ bressan : 03.85.30.45.83.
lafermeduchampbressan@orange.fr

