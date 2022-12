Spectacle de danse : All, (A la lisière…) Colmar Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin Colmar EUR La chorégraphe Marie Cambois met en scène deux danseuses et une comédienne ainsi qu’un scénographe et un musicien interprétant tous deux leurs partitions en direct. Cette nouvelle création est l’occasion pour elle de poursuivre le tissage de différents axes de travail jusqu’ici abordés séparément. Ici, minimalisme, jeu théâtral et pratique de l’improvisation cohabitent au plateau dans une recherche d’étrangeté assumée.

Le scénario d’un documentaire-fiction peut-être jamais tourné, servira de partition pour la composition de la pièce. Son dépliage sur scène agrémenté de matières abstraites et sensibles, permettra de percevoir les choses sous différents angles, comme une boule à mille facettes…

A partir de 15 ans.

