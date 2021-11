Laon Laon Aisne, Laon Spectacle de danse à Laon : « Fables à la Fontaine » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Initiées par Annie Sellem au début des années 2000, ces Fables de La Fontaine mises en danse par des chorégraphes renommés enchantèrent le public. En 2020, le théâtre national de Chaillot nous offre 3 reprises exclusives des versions de Lia Rodrigues, Béatrice Massin et Dominique Hervieu.

Initiées par Annie Sellem au début des années 2000, ces Fables de La Fontaine mises en danse par des chorégraphes renommés enchantèrent le public. En 2020, le théâtre national de Chaillot nous offre 3 reprises exclusives des versions de Lia Rodrigues, Béatrice Massin et Dominique Hervieu.

(pour mémoire, ce spectacle avait été programmé le 3 décembre 2020 mais avait été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19). RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h ! (à partir de 6 ans)

Contact: mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 http://billetterie.ville-laon.fr/

