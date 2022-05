Spectacle de Danse

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02 22:15:00 Spectacle de danse contemporaine organisé par l’Ecole de musique et de danse d’Albret Communauté : Nomades, musique Xavier Uters, chorégraphie Hélène Darroman,

Les Saisons, chorégraphie Sonia Casasola.

+33 5 53 65 52 23

dernière mise à jour : 2022-04-07

