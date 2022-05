Spectacle de Contortionniste Musée d’histoire locale Marchiennes Catégories d’évènement: Marchiennes

Nord

Entresort intimiste : conte grotesque en contorsion de 19h30 à 22h "Petite Crottte" Par la Compagnie des Trébuchés. Le spectacle aura lieu dans le musée. Le nombre de spectateurs sera limité au nombre de personnes que la pièce peut contenir. Accès gratuit.

Spectacle de contorsionniste Musée d'histoire locale Place Gambetta 59870 Marchiennes

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:00:00

