Aître Saint-Maclou, le samedi 23 avril à 14:00

À travers la quête d’un mouvement contorsionné fluide et continu, Elodie Chan cherche à faire de la contorsion un langage corporel à part entière, capable d’interpeller l’imaginaire du spectateur. Dans ce spectacle, Elodie est accompagnée par deux danseurs de hip-hop. Ensemble, ils créent sous les yeux du public un dialogue des corps entre danse urbaine et contorsion.

Durée : 20 min Gratuit – Accès libre

Un dialogue des corps entre danse urbaine et contorsion au sein de l’aître Saint-Maclou. Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T16:00:00

