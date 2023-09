Spectacle de contes « Sacrées Mamies » par François Vincent Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de à

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Dans ce spectacle il y a trois histoires.

Dans chaque histoire il y a une mamie !

Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui

dire merci.

Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant

elle l’aime !

Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…

Pour petites oreilles à partir de 4 ans.

Conteur et musicien, François

Vincent revisite des contes et des

mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle

avec jubilation le parlé au chanté

en jouant de la guitare à la façon des « talk’in blues ». Il s’est forgé

au fil des ans un style complètement original, jouant

malicieusement du sens et du son.

Ses deux CD «La véritable histoire du haricot magique» et « Le dattier du

sultan de Zanzibar » enregistrés pour les éditions « Oui-Dire »

ont reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Il a également publié

plusieurs albums chez Didier-Jeunesse.

Ce spectacle est accessible aux personnes sourdes grâce à la présence d’un.e interprète LSF.

Sur inscription (ouverture le 15 octobre)

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Canopée