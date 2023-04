Spectacle de contes « Petites graines et pois cassés » par Sonia Koskas Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 17h00

Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Une enfant graine de cumin, un plat de lentilles qui scelle la destinée d’une femme, un pois chiche source de bonheur et de malheur… Des contes très variés pour le plaisir de toutes et tous! Petites graines et pois cassés, contes de graines et légumes secs ! Petites graines et pois cassés : une enfant graine de cumin, un plat de lentilles qui scelle la destinée d’une femme, un pois chiche source de bonheur et de malheur, un petit rusé qui vole le blé à des géants, un loup qui goûte une soupe aux pois, une fève perdue qui fait surgir un génie, et, bien sûr, l’origine du blé, du maïs… Des contes très variés pour le plaisir de toutes et tous. Reconnue comme conteuse de la Méditerranée, Sonia Koskas nous dit la diversité du monde qui la borde, mais aussi, bien au-delà des berges de la grande bleue, elle nous emmène de l’Europe jusqu’à la lointaine Asie, partout où les hommes vivent et rêvent, si semblables et si différents à la fois. Sonia Koskas est également formatrice et autrice de recueils de contes. Sur réservation, accessible aux publics sourds et malentendants grâce à la présence d’interprètes LSF / Français. Pour tous et toutes dès 6 ans. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

