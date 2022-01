Spectacle de contes « petit ET costaud » de Barbara Glet Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle de contes « petit ET costaud » de Barbara Glet Médiathèque Marguerite Yourcenar, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! » Venez rejoindre Barbara Glet dans son voyage décoiffant et interactif, où les enfants recèlent plus de forces qu’il n’y parait, et qui propose juste ce qu’il faut de folie pour grandir ! Car les contes ne mentent pas : les enfants sont petits ET costauds ! samedi 19 mars de 10h30 à 11h30 dans la salle d’animation (1er étage) spectacle réservé aux enfants entre 3 et 7 ans Début des inscriptions samedi 19 février (sur place, par mail ou par téléphone) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Théâtre

Date complète :

2022-03-19T10:30:00+01:00_2022-03-19T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/