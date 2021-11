Suresnes Médiathèque de la Poterie Hauts-de-Seine, Suresnes Spectacle de contes par Nora Aceval Médiathèque de la Poterie Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Spectacle de contes par Nora Aceval Médiathèque de la Poterie, 22 janvier 2022, Suresnes. Spectacle de contes par Nora Aceval

Médiathèque de la Poterie, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30 Contes des mille et une nuits. Médiathèque de la Poterie 10 allée Jean-Baptiste Lully 92150 Suresnes Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Médiathèque de la Poterie Adresse 10 allée Jean-Baptiste Lully 92150 Suresnes Ville Suresnes lieuville Médiathèque de la Poterie Suresnes