Rampoux Lot Rampoux 7 EUR La maladie, voilà la métaphore clinicienne qu’il utilise pour nommer, en s’amusant, cette chose en plus, accrochée au plus profond de lui : la langue occitane, venue du bilinguisme naturel acquis en famille dès la petite enfance. Se soigner pour une telle maladie, essaie-t-il seulement ? Spectacle suivi d’un repas et d’un bal trad animé par les musiciens des Barjacaires.

Réservations au 05 65 41 53 21. Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, l’association Les Barjacaires présente le spectacle de contes “Occitan… mais je me soigne” par Daniel Chavaroche.

