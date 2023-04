Spectacle de contes musicaux | Ne regarde pas en arrière ! Bibliothèque L’Heure joyeuse, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Un fauteuil prend vie, une horloge s’emballe, une tasse danse le ragtime, un éléphant traîne dans le Jardin des Plantes et une sorcière prend feu !

UN SPECTACLE DE CONTES MUSICAUX POUR JEUNE PUBLIC

Sybille Wilson et Sevan Manoukian puisent dans leur répertoire préféré, celui de l’opéra, pour en extraire des personnages rocambolesques et des histoires inattendues qu’elles content en paroles et en chants, accompagnées de violon, de flûte et de percussions orientales.

Sevan est chanteuse d’opéra et de musique traditionnelle arménienne. Elle a également suivi une formation d’art dramatique et participe depuis une dizaine d’années aux créations originales et loufoques de la compagnie de rue « Les Grooms ».

Sybille est violoniste et dramaturge de formation. Depuis 20 ans elle met en scène des spectacles lyriques et de théâtre musical en Europe et au Canada. Tout récemment elle a mis en scène « Rosa et Bianca » au Théâtre de Genève et le « Petit Poucet » à la Maison de la Radio.

Le mercredi 31 mai | 14h30

À partir de 4 ans sur inscriptionDurée : 1h

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Sevan Manoukian, Sybille Wilson