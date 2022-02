SPECTACLE DE CONTES » LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE » Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-12 10:30:00 – 2022-03-12 11:30:00

Portiragnes Hérault Portiragnes « Le vent a semé dans mon jardin extraordinaire des graines d’histoires. Nourries par le soleil et la pluie de Dame Nature, les graines ont germé et les histoires ont poussé. Ce matin ma main verte les a récoltées pour venir vous les raconter ».

A travers son spectacle » Les Histoires de ma main verte » la conteuse Mathilde de Lapeyre vous racontera des contes drôles, tendres ou poétiques sur l’existence, l’utilisation ou les vertus de certaines plantes.

Tout public. accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48 « Le vent a semé dans mon jardin extraordinaire des graines d’histoires. Nourries par le soleil et la pluie de Dame Nature, les graines ont germé et les histoires ont poussé. Ce matin ma main verte les a récoltées pour venir vous les raconter ».

