Spectacle de contes et comptines Lacanau

Lacanau

Spectacle de contes et comptines Lacanau, 3 juin 2022, Lacanau. Spectacle de contes et comptines Ludo-médiathèque Avenue de l’Europe Lacanau

2022-06-03 10:30:00 – 2022-06-03 Ludo-médiathèque Avenue de l’Europe

Lacanau Gironde Spectacle de contes et comptines pour les 0-3 ans avec Les Passagers du Vent.

Découverte des contes pour les enfants de 0 à 3 ans Les enfants aussi ont un appétit d’ogre ! Ils croquent les histoires à pleines dents pour nourrir leur imaginaire. Neyla Entraygues (Cie Les Passagers du Vent) emmène les enfants de 0 à 3 ans dans le monde des histoires en musique. Contes et histoires en musique au son d’un violoncelle, d’une guitare ou de tout un tas d’instruments étranges et fascinants ! Pour les 0-3 ans / sur inscription / Ludo-médiathèque de l’Océan Spectacle de contes et comptines pour les 0-3 ans avec Les Passagers du Vent.

