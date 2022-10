Spectacle de contes Entre ombres et lumière Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Lannion Les contes cachent souvent des paillettes d’ombre et de lumière. Les Diseurs de Contes vont les révéler par des histoires sombres qui finissent bien et des histoires lumineuses qui pirouettent vers les ennuis. Ce sera peut-être un oiseau, un korrigan, des arbres, le feu ou la nuit qui chuchoteront ces récits par la voix et les gestes des conteuses et conteurs. lesdiseursdecontes@gmail.com +33 7 86 42 70 97 http://www.lesdiseursdecontes.com/ Chapelle Ste-anne 2 Rue de Kérampont Lannion

