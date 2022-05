Spectacle de contes en breton : “An albatroz” L’Arvorik Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Spectacle de contes en breton : “An albatroz” L’Arvorik, 15 mai 2022, Lesneven. Spectacle de contes en breton : “An albatroz”

L’Arvorik, le dimanche 15 mai à 10:30

L’ALBATROS Spectacle de contes et de musique Capitaine de marine à Douarnenez, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service militaire dans les mers du sud : secourir en volant les marins naufragés en mer. De retour à Douarnenez, il construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros. Porté par le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie à des tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à des héros cabossés, des découvreuses de chimères et des oubliés de l’histoire. Des personnages qui, comme nous, tentent de se frayer un chemin dans le désordre du monde… DURÉE : De 35mn à 1h05 (suivant le nombre de contes-tirroirs) PUBLIC : à partir de 8 ans

Tarif plein 8€ Tarif réduit 5€ Gratuit -12ans

Dans le cadre de la fête de la Bretagne à Lesneven, spectacle de contes en breton, pour les enfants à partir de 8 ans. L’Arvorik rue du rétalaire, Lesneven Lesneven Finistère

