Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, samedi 24 février 2024.

Spectacle de contes Contes et histoires pour les enfants à partir de 5 ans Samedi 24 février, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins

Les contes sont de bons compagnons de route. Ils nous divertissent, nous font rêver mais nous font aussi réfléchir et nous aident à grandir. Nous ferons connaissance avec une souris qui a mangé un lion, un fou sage qui multiplie les bêtises pour nous réjouir le cœur et un enfant minuscule qui a de biens grands pouvoirs et d’autres belles histoires

Parce que les contes sont toujours plus beaux dans leur langue d’origine, Halima Hamdane agrémente son récit d’expressions marocaines pour mieux faire chanter les histoires. Elle s’inspire des récits de la tradition orale et les restitue dans toute leur poésie, leur force et leur musicalité. Une façon ludique de s’ouvrir le coeur et les oreilles !

Gratuit, sur réservation au 02.38.83.31.20

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

