Spectacle de contes avec Pierre Delye Tendu, 6 mai 2022, Tendu.

Spectacle de contes avec Pierre Delye Tendu

2022-05-06 – 2022-05-06

Tendu Indre Tendu

Connaissez-vous Archibald? Non, tant mieux pour vous ! On a rarement vu pire farceur, blagueur dans le monde du petit peuple où pourtant il n’y en a jamais manqué. Un jour, ce fut la farce de trop alors Archibald fut banni de son village pour trois ans. S’il avait su ce qu’il allait lui arriver pas sur qu’il l’aurait faite, la farce.

Encore que…Mais les voyages forment le caractère, forgent l’esprit et fatiguent les pieds ! Et ce n’est pas tout : on y rencontre de drôle de gens et des pas drôles du tout ! Tout public dès 7 ans

Soirée conte: “Les aventures d’ Archibald” de Pierre Delye

+33 6 60 76 65 66

Tendu

