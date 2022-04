Spectacle de contes avec Pierre Delye Argenton-sur-Creuse, 4 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

Spectacle de contes avec Pierre Delye Argenton-sur-Creuse

2022-05-04 17:00:00 – 2022-05-04

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir attendu si longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.

Spectacle à partir de 5 ans

Spectacle “Ptit Bonhomme et Cie” avec Pierre Delye

bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir attendu si longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.

Spectacle à partir de 5 ans

©bibliothèquerollinat

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-27 par