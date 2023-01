Spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient » Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient » Pléneuf-Val-André, 28 janvier 2023, Pléneuf-Val-André . Spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient » 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette Bibliothèque municipale Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor Bibliothèque municipale 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette

2023-01-28 – 2023-01-28

Bibliothèque municipale 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette

Pléneuf-Val-André

Côtes-d’Armor La bibliothèque de Pléneuf accueille le conteur Ludovic Souliman qui présentera son spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient »

Tout public à partir de 5 ans.

Gratuit. Inscriptions souhaitées. biliothequepva@gmail.com +33 2 96 71 44 07 https://www.bibliotheque-pleneuf-val-andre.fr/biblio/bibliotheque-pour-tousMmIwYmQ5NTEtZmM3ZS00MGVjLTkzNGQtOGJmMzY0NjVjODky Bibliothèque municipale 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor Bibliothèque municipale 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette Ville Pléneuf-Val-André lieuville Bibliothèque municipale 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André Departement Côtes-d'Armor

Spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient » Pléneuf-Val-André 2023-01-28 was last modified: by Spectacle de contes « Au temps où les poissons volaient » Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 28 janvier 2023 15 Rue des Docteurs Roux et Calmette Bibliothèque municipale Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor