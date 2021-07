Fréteval Musée de la Fonderie Fréteval, Loir-et-Cher Spectacle de conte Musée de la Fonderie Fréteval Catégories d’évènement: Fréteval

Loir-et-Cher

Spectacle de conte Musée de la Fonderie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fréteval. Spectacle de conte

le samedi 18 septembre à Musée de la Fonderie Nombre limité de places.

Venez découvrir l’histoire du lieu à travers un spectacle de conte par Véronique et Nicolas, de la compagnie « À Conter d’Aujourd’hui ». Musée de la Fonderie Le Bourg 41160 Fréteval Fréteval Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréteval, Loir-et-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Fonderie Adresse Le Bourg 41160 Fréteval Ville Fréteval lieuville Musée de la Fonderie Fréteval