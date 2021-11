Spectacle de conte en musique “Les Passe-lumières” Bibliothèque municipale Max Rouquette, 22 janvier 2022, Clermont-l'Hérault.

Spectacle de conte en musique “Les Passe-lumières”

Bibliothèque municipale Max Rouquette, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Revisitant l’art japonais du kamishibaï (théâtre de papier), une conteuse et une musicienne vous entraînent dans une racontée aux couleurs des veillées d’antan au coin du feu. Des Musiciens de Brême à la Belleet la bête, vibrez en compagnie des Passe-lumières. Un spectacle d’ombres et de lumière, tout en musique ! Saxophoniste et contrebassiste, issue d’une formation classique en conservatoire, Amandine Ayme explore divers univers musicaux, de l’improvisation jazz aux musiques du monde. Familiarisée avec le conte depuis son enfance, elle est le maillon entre les éditions Papiers Coupés et le spectacle des Passe-lumières. Comédienne émergente, Élise Cornille aime jouer avec les mots, les gestes, les objets, et, plus encore, partager cette jubilation. Elle s’est produite au festival d’Avignon en 2019 et 2021. Après une formation en conservatoire, elle vient d’être admise à l’ ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) à Charleville-Mézières.

Pass sanitaire obligatoire, 40 places disponibles

Revisitant l’art japonais du kamishibaï (théâtre de papier), une conteuse et une musicienne vous entraînent. Des Musiciens de Brême à la Belle et la bête Un spectacle lumineux, tout en musique !

Bibliothèque municipale Max Rouquette 14 rue Louis Blanc 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00