Loire-Atlantique Spectacle de clowns dans le bois du Pouliguen : Zag fait son cirque

Sourire aux lèvres, vêtue d’un costume multicolore et d’une coiffure clownesque, ZAG arrive sur scène !C’est partiiii pour 1 heure de foliiiie : ballon géant, miroir magique, bulles de savon géantes, chorégraphies rythmées…Tour à tour, ZAG deviendra funambule, dompteuse, magicienne, équilibriste, jongleuse ou bien Bulleuse !Spectacle familial, visuel, très interactif : Fous rires garantis Spectacle de clowns dans le bois du Pouliguen : Zag fait son cirque

