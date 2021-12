Spectacle de clowns à Martigues Martigues, 20 décembre 2021, Martigues.

Spectacle de clowns à Martigues Martigues

2021-12-20 – 2021-12-20

Martigues Bouches-du-Rhône

Ils sont heureux et bienveillants et ils arrivent à Martigues. Apportez un peu de magie en cette fin d’année 2021 et découvrez le spectacle mis en scène pour enchanter les enfants.



Le centre social Eugénie Cotton contribue à la magie de Noël en centre-ville de Martigues et propose ce spectacle gratuit pour les familles.

Les clowns s’invitent à Martigues ! En ce jour spécial de Noël, nous vous donnons rendez-vous à Ferrières (place J. Jaurès) pour assister à un spectacle pour petits et grands.

animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09

Martigues

