Spectacle de clown au 18: Flop Le 18 Castelfranc, vendredi 12 avril 2024.

Vendredi soir au 18, soirée spectacle ! On aime bien les spectacles ! Et les clowns, quand ils ne font pas peur ! Lui ça va …

Flop , un clown enthousiaste, distrait, débarque sur la scène . Il se lance dans une série de tours de magie, tour de passe-passe, sans aucune réussite. Obstiné et avec un élan vain, il enchaine des prouesses ratés pour s’engouffrer joyeusement dans l’échec. Il va alors tenter de disparaitre, s’effacer de la scène…

Pour ce Clown, aucun exploit, pas de prouesse grandiose, mais beaucoup d’envie. Flop se situe entre un Buster Keaton essoufflé et un Marcel Marceau bien moins technique ! Tout cela avec douceur et sensibilité. Parviendra-t-il à s’échapper de la scène?

Spectacle à 21H00.

Comme toujours pour les spectacles, résa vivement conseillée par mail à derrierelusine@gmail.com

La roulote fumante vous livrera les repas avant le spectacle, pensez à commander au plus tôt !

On a toujours l’appareil à CB au bar. Et on le répète jamais assez, mais merci de ne PAS vous garer devant les pompiers !

On vous dit à vendredi !

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12

Le 18 Chemin des Pradelles

Castelfranc 46140 Lot Occitanie derrierelusine@gmail.com

