Spectacle de clôture – Duel Opus 3 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Spectacle de clôture – Duel Opus 3 Beauvais, 22 mai 2022, Beauvais. Spectacle de clôture – Duel Opus 3 Beauvais

2022-05-22 18:00:00 – 2022-05-22

Beauvais Oise Laurent Cirade – violoncelle,

Nathalie Miravette – piano,

Gil Galliot – mise en scène Spectacle en co-accueil avec le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale Laurent Cirade – violoncelle,

Nathalie Miravette – piano,

Gil Galliot – mise en scène Spectacle en co-accueil avec le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale Laurent Cirade – violoncelle,

Nathalie Miravette – piano,

Gil Galliot – mise en scène Spectacle en co-accueil avec le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Spectacle de clôture – Duel Opus 3 Beauvais 2022-05-22 was last modified: by Spectacle de clôture – Duel Opus 3 Beauvais Beauvais 22 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise