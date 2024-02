SPECTACLE DE CLÔTURE DES COLLISIONS SENSIBLES « PASSAGÈRES SOUTERRAINES » Gennes-Val-de-Loire, samedi 12 octobre 2024.

Les Collisions Sensibles sont des performances artistiques réalisées par des plasticiens et musiciens locaux. « Des roulettes sous nos semelles » est la 6ème et dernière collision sensible.

Mise en scène Yves Marc.

Avec Claire Bossé (chant), Christine Coste & Violaine Joffart (jeu et mouvement).

Conseillère musicale Elsa Marquet Lienhart.

Textes musicaux inspirés des œuvres « Conversations » et « Énumérations » de Georges Aperghis.

Costumes Elfie Poiré & Thibault Salvatory.

Compagnie Yves Marc Théâtre du Mouvement https://compagnie-yvesmarc.fr/

« Un tas de terreau est étendu sur scène. Deux solitudes émergent petit à petit. Elles font corps avec leur matière. L’une avec l’argile sous forme d’une grosse boule qu’elle pousse inlassablement, l’autre avec le terreau dont elle s’extrait progressivement laissant apparaître des morceaux de chair.

Une présence vocale invisible aux yeux des créatures arpente l’espace. À l’image de ces corps de terre et d’argile, elle porte à sa manière les archaïsmes de l’humanité. Sa voix est à la fois chuchotée, soufflée, rauque, lyrique, ethnique, torturée, enjouée pouvant aller jusqu’au rire, à la folie.

Les créatures se déplacent avec des mouvements lymphatiques et furtifs qui les situent à la frontière du minéral, du végétal et de l’animal. Ressentir, toucher, palper, humer, voir, entendre, autant de sensations qui guident leurs comportements.

Elles se fient à leur instinct, vont puiser dans les profondeurs de l’intime. Obsessionnelles, elles s’épuisent à leur tâche et toujours reviennent à la matière. Elle coule, colle, leur glisse des doigts, les enlise ou les enlace, les recouvre, les rapproche ou les éloigne.

Impossible de dater le tableau, nous sommes à la fin ou au début d’un monde, nous sommes sur une exoterre. Ces êtres primitifs cherchent le contact, découvrent l’altérité, défrichent la notion défendre mais surtout à partager. Ces passagères flirtent avec la prise de pouvoir pour finalement y renoncer, pour finalement creuser une autre voie. » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:30:00

fin : 2024-10-12

