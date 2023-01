Spectacle de Clément Bouscarel Sainte-Croix, 21 janvier 2023, Sainte-Croix Sainte-Croix.

Spectacle de Clément Bouscarel

Salle des fêtes Sainte-Croix Dordogne

2023-01-21 – 2023-01-21

Sainte-Croix

Dordogne

Sainte-Croix

EUR 10 10 Spectacle de Clément Bouscarel (conteur) à la Salle des Fêtes de Ste Croix de Beaumont, à 20h30 le 21 janvier 2023.

Clément vit toujours dans la ferme familiale près du village de Creysse, au bord de la rivière Dordogne dans le Haut Quercy. Son grand-père, son oncle et d’autres anciens lui ont transmis légendes, contes et histoires de ce Pays. C’est à son tour de nous les transmettre en Français et en Occitan.

Venez passer un bon moment avec nous, gaufres et boissons chaudes seront à votre disposition.

+33 6 87 60 56 85

ACEB

Sainte-Croix

