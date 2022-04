SPECTACLE DE CIRQUE – MISTER TAMBOURINE MAN Raon-lès-Leau, 21 avril 2022, Raon-lès-Leau.

SPECTACLE DE CIRQUE – MISTER TAMBOURINE MAN Raon-lès-Leau

2022-04-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-21

Raon-lès-Leau Meurthe-et-Moselle Raon-lès-Leau

Théâtre, cirque. Dès 8 ans. Durée 1h20.

Un homme-orchestre qui raconte des histoires, et pousse la chansonnette en s’accompagnant d’un tas d’instruments bizarres et un garçon de café qui se contorsionne et jongle avec tout ce qu’il trouve… voici un duo aussi improbable qu’explosif.

L’un récite des poèmes, entonne des chansons de quat’ sous, susurre ou scande contes et litanies, tire des mélodies inouïes de coquillages siffleurs, d’orgues à épingle à linge ou d’harmonicas en rade. C’est Denis Lavant. L’autre détourne tous les objets qui l’entourent de leur fonction première, fait virevolter son plateau, ses verres et ses bouteilles, virevolte lui-même, se fracasse par terre et se relève pour mieux retomber. C’est Nikolaus Holz. Dans ce troquet vont se confronter les deux hommes aux rêves qui semblent à première vue diamétralement opposés et qui pourtant se ressemblent dans le fond. Ils cherchent l’humanité. L’amour et l’autre. De loin en loin, on devine la présence des rats qui observent cette comédie humaine.

