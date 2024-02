Spectacle de cirque « Liens » à l’AFCA Rue de la Plaine Aire-sur-l’Adour, samedi 6 avril 2024.

De quelle manière les trajectoires, les décisions de chacun, ont des répercussions sur autrui ?

Cinq corps en mouvement, cinq individualités qui se mêlent, abordent ces questions sur un plateau vide,

dans un univers sans repères spatiaux temporels ; seul le présent compte.

À la fois au plateau et en régie, les artistes brouillent les frontières de cet espace-temps.

Ainsi, le public assiste à leur quête d’esprit, cherchant leur place dans ce qui sera leur monde, avec leurs croyances et leurs règles.

Acrobatie / portés acrobatiques & danse

Durée 50 min

Création 2024

Josian Terzariol, Matthieu Bethys, José Daniel Trouche, Nina Boutonnet et Hugo Schouler

Et le site internet du collectif Tarabiscoté pour découvrir un peu plus leur travail nos créations Site de collectif-tarabiscote ! (jimdofree.com) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Rue de la Plaine Chapiteau de l’AFCA

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine direction@afca-cirqueadapte.net

