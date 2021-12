Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Spectacle de cirque] Les saltimbanques de l’impossible Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[Spectacle de cirque] Les saltimbanques de l’impossible Dieppe, 22 décembre 2021, Dieppe. [Spectacle de cirque] Les saltimbanques de l’impossible Maison de quartier du Pollet /38 Rue Cité de Limes Dieppe

2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22 Maison de quartier du Pollet /38 Rue Cité de Limes

Les habitants du Pollet ont concocté une bien jolie après-midi à l'approche des fêtes de Noël ! Les saltimbanques de l'impossible proposeront un spectacle haut en couleurs : accrobatie, jonglage, équilibre… Les arts du cirque seront bien représentés et vous pourrez même participer à une initiation avec les membres de la compagnie. Au menu également : goûter et distribution de chocolats pour tous, ainsi que la présence d'un hôte de marque : le Père-Noël !

