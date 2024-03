SPECTACLE DE CIRQUE INTIMISTE Route de la Dourie Clisson, mercredi 17 avril 2024.

SPECTACLE DE CIRQUE INTIMISTE Route de la Dourie Clisson Loire-Atlantique

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes.

Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre. Comme une respiration animée par l’engagement et la complicité entre ces deux personnes. Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique. Ven s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce sentiment de confiance qui nous élèvent.

Idée originale et mise en scène María del Mar Reyes, Hugo Ragetly

Interprétation María del Mar Reyes, Hugo Ragetly

Regard extérieur et accompagnement Emmanuelle Pépin

Création lumière et régie générale Delphine Thomas

Spectacle présenté dans le cadre du Festival CEP PARTY en collaboration avec le Champilambart

Tout public à p artir de 3 an s .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 15:45:00

Route de la Dourie Espace Arlekino

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire billeterie@vallet.fr,www.champilambart.fr

L’événement SPECTACLE DE CIRQUE INTIMISTE Clisson a été mis à jour le 2024-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire