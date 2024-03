Spectacle de cirque « Interieur nuit » Spring Espace Culturel de la Hague La Hague, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de cirque « Interieur nuit » Spring Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

Partenariat SPRING

SPECTACLE PROPOSE DANS LE CADRE DE SPRING, FESTIVAL INTERNATIONAL DES NOUVELLES FORMES DE CIRQUE EN NORMANDIE DU 13 MARS AU 21 AVRIL, PROPOSE PAR LA PLATEFORME 2 PÔLES CIRQUE EN NORMANDIE LA BRECHE A CHERBOURG ET CIRQUE-THEATRE D’ELBEUF

Seul sur scène, un homme découvre son intérieur scellé par deux murs. L’artiste use de la contorsion pour explorer les limites physiques du corps, questionner l’équilibre précaire et intime de chacun

Cette pièce est une expérience intérieure, un moment d’intimité et de proximité à partager. La performance scénique plonge le spectateur dans des états de rêverie et bouscule ses repères sensoriels.

Chacun revisite ainsi sa perception du temps et de l’espace, à travers notamment l’utilisation de la vidéo.

Cette première création de Jean-Baptiste André qui date de 2004, conçue dans une collaboration étroite avec les créateurs lumières et musique, est une œuvre novatrice, à la frontière de plusieurs disciplines artistiques comme le cirque, la danse, le théâtre, la vidéo et la musique électronique.

Après 20 ans de tournée, Jean-Baptiste André partagera avec le public de SPRING, sa première création devenue une pièce de répertoire dans l’univers du cirque contemporain.

Conception, mise en scène et interprétation Jean-Baptiste André

Création musicale Christophe Sechet

Création lumière Jacques Bertrand

Conseillers artistiques Céline Robert, Michel Cerda, Hervé Robbe

Scénographie Jean-Baptiste André et Jacques Bertrand

Construction et conditionnement du décor Zarmine Florence Audebert, André Rubeillon et Michael Le Coq

Création parfum intérieur Marion Costero

Régie générale Julien Lefeuvre

Régie lumière Nicolas Marc

Régie son Frédéric Peugeot

à partir de 10 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 21:30:00

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Spectacle de cirque « Interieur nuit » Spring La Hague a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Cotentin La Hague