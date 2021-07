Spectacle de cirque « Hurt me tender » ANNULÉ Boulazac Isle Manoire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Boulazac Isle Manoire.

Spectacle de cirque « Hurt me tender » ANNULÉ 2021-07-23 – 2021-07-23

Boulazac Isle Manoire Dordogne Boulazac Isle Manoire Dordogne

10 EUR Vendredi 23 juillet

CirkVOST, compagnie de cirque contemporain spécialisée dans les disciplines aériennes à grande hauteur, présente son spectacle HURT ME TENDER

sous chapiteau sur la Plaine de Lamoura à Boulazac (programmation dans le cadre de l’été culturel de l’Agora Boulazac) du 13 au 24 juillet à 21h.

Depuis sa création, la compagnie défend et exploite des scénographies singulières et imposantes qui redessinent l’espace aérien. Hurt me tender invente un monde à plusieurs dimensions où tout s’envole : les êtres, les émotions, les espoirs et les craintes pour nous parler de tendresse, d’amitié, d’espoir et de colère.

Un spectacle sensationnel et profondément sensible, où cohabitent fragilité et merveilleux. Sous le grand chapiteau, acrobates et musiciens se rencontrent et voltigent dans un univers qui ressemble à la vie, où s’entremêlent violence et douceur.

A voir en famille !!

+33 5 53 35 59 65

agora

dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT de Périgueux