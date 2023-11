Spectacle de cirque familial en novembre au Cirque Electrique Le Cirque Electrique Paris, 1 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 01 novembre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Tarifs : plein 16€ | réduit 11€ | moins de 12 ans 7€

Un duo d’acrobates qui convoque l’arbre comme véritable partenaire pour interroger notre rapport au vivant.

Après plus de 500 représentations à travers le monde, la compagnie ièto vous présente sa dernière création Pour Hêtre.

Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann convoquent l’arbre comme véritable partenaire et interrogent notre rapport au vivant. Dans un décor de bois brut, un duo d’acrobates se faufile, s’agrippe et construit une forêt aux équilibres précaires. Un spectacle métaphorique, doux, fluide et rêveur.

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1227297624647582 +33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirque-electrique.com/events/pour-hetre-compagnie-ieto/

Thomas Salva