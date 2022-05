SPECTACLE DE CIRQUE – BETES DE FOIRE Luz-Saint-Sauveur, 8 mai 2022, Luz-Saint-Sauveur.

SPECTACLE DE CIRQUE – BETES DE FOIRE Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-05-08 18:00:00 – 2022-05-08 Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

EUR 6 12

Prenez un (tout) petit chapiteau, un gradin pentu, ajoutez-y des rouleaux de tissus, des tas de chaussures et de chapeaux, des machines à coudre ou à autre chose, placez au centre deux circassiens entourés d’étranges personnages. Laissez la magie prendre pendant une heure, le temps que ce cirque miniature vous harponne, et savourez sans aucune modération.

Costumière mais aussi comédienne pour des compagnies de théâtre de rue, Elsa de Witte connaît bien le rafistolage, la bidouille et l’art du recyclage. Laurent Cabrol, passé par l’école d’Annie Fratellini, le cirque Romanès et cofondateur du cirque Trottola avec Titoune et Bonaventure Gacon, en a gardé un goût affirmé pour des spectacles maison à dimension humaine. En famille, ils nous parlent d’eux. Bêtes de foire n’est rien d’autre que leurs parcours de scène et de vie où s’emmêlent la marionnette, le théâtre, la danse, les arts du cirque et surtout la magie de créer du rêve avec deux bouts de ficelle et trois fois rien.

Funambules, homme-orchestre, acrobates, homme élastique et tous leurs acolytes sont bricolés dans l’atelier installé en fond de scène. Elsa de Witte transforme une vieille fripe, un bout de métal et une paire de bottines en vedette du prochain numéro. Les personnages s’avancent alors dans la lumière et prennent vie entre les doigts experts de Laurent Cabrol, pour un tour de piste face au public. Sous ses airs de clown post-moderne qui travaille du chapeau, il compose avec toute cette clique de personnages fantasques, le ballet émouvant d’un cirque miniature et grandiose.

Un univers chatoyant, loufoque et poétique, un petit théâtre de gestes qui ne s’oublie plus.

A partir de 8 ans.

Spectacle co-organisé avec le PARVIS (Scène nationale Tarbes Pyrénées).

Tickets en vente en ligne sur le site du Parvis ou bien sur place.

marie.lay@luz.org +33 5 62 92 38 38 https://www.maisondelavallee.org/betes-foire-1

Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT de Luz St Sauveur|CDT65