Spectacle de cirque « Barrières » Chambly, 3 février 2022, Chambly. Spectacle de cirque « Barrières » Chambly

2022-02-03 20:30:00 – 2022-02-03 21:45:00

Chambly Oise Chambly 11 20 Le grand thème que Wilmer Marquez souhaite explorer est celui des barrières. Celles qui existent, celles que l’on s’inflige, celles dont nous avons conscience, celles au contraire que nous ignorons et celles enfin, que nous entretenons malgré nous.

