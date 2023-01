Spectacle de cirque Barèges Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Spectacle de cirque BAREGES Cinéma « Le Refuge » Village Barèges

Durée : 45 minutes. Spectacle de cirque à partager en famille, mis en scène par la compagnie Trobairiz. 2 formules en fonction des semaines : animation pirate (contes, cirque et magie « Jack Turner ») et ballons ( sculptures de ballons, jonglerie, jeux et magie « Balloons chaud »).

