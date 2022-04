Spectacle de cirque avec la Cie Inextrémiste Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’évènement: Lot

Saint-Laurent-les-Tours

Spectacle de cirque avec la Cie Inextrémiste Saint-Laurent-les-Tours, 4 juin 2022, Saint-Laurent-les-Tours. Spectacle de cirque avec la Cie Inextrémiste Saint-Laurent-les-Tours

2022-06-04 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-04

Saint-Laurent-les-Tours Lot Saint-Laurent-les-Tours 5 EUR 5 15 Bim, bam, boum sont en équilibre. Bim tombe. Que reste t-il ? Personne ! Si bim tombe, tous tombent…

Buvette et restauration sur place. +33 7 85 95 85 44 leseffilochés

Saint-Laurent-les-Tours

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Laurent-les-Tours Autres Lieu Saint-Laurent-les-Tours Adresse Ville Saint-Laurent-les-Tours lieuville Saint-Laurent-les-Tours Departement Lot

Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-les-tours/

Spectacle de cirque avec la Cie Inextrémiste Saint-Laurent-les-Tours 2022-06-04 was last modified: by Spectacle de cirque avec la Cie Inextrémiste Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours 4 juin 2022 Lot Saint-Laurent-les-Tours

Saint-Laurent-les-Tours Lot