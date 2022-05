Spectacle de cirque – Ateliers pédagogiques, répétitions et représentation Saint Géry-Vers, 4 juin 2022, Saint Géry-Vers.

Spectacle de cirque – Ateliers pédagogiques, répétitions et représentation Saint Géry-Vers

2022-06-04 – 2022-06-11

Saint Géry-Vers Lot

En 2022, Lot arts vivants et le Grand Cahors initient et accompagnent la mise en oeuvre d’un projet cirque et musique sur les communes de St Gery – Vers et Tour de Faure, en prenant appui sur le développement de l’Education Artistique et Culturelle avec le spectacle « Ballade(s) Funambule(s) » de la compagnie Grand Raymond.

Public : enfants de 8 à 12 ans

À cette occasion les enfants joueront un rôle auprès des adultes pour aider, travailler, échanger. Concrètement, les enfants feront leurs premiers pas d’équilibristes, sur des fils à leur hauteur, en chantant des chansons et en portant des parts de la narration et du texte. Mais surtout, ils seront simplement là, incarnés, en chair et en os : ils ne seront pas les principaux protagonistes de l’histoire mais ils lui sont essentiels.

Les disciplines proposées aux enfants seront les mêmes que celles travaillées dans le spectacle : le théâtre, l’équilibre, le chant.

Après un moment de pratique tous ensemble de ces différentes techniques, nous proposerons des « rôles » à chacun/chacune, et le travail se poursuivra alors en profondeur jusqu’aux répétitions et à la représentation publique. Nous cherchons à partager un moment privilégié avec eux, à créer une dynamique privilégiant l’échange, le plaisir, la considération mutuelle et la confiance

mariam.sarr@lot-artsvivants.fr +33 5 65 20 60 30

Saint Géry-Vers

