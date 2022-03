Spectacle de cirque – “AmalgameS” Mugron, 17 mars 2022, Mugron.

Spectacle de cirque – “AmalgameS” Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

2022-03-17 – 2022-03-17 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes

0 0 EUR Par la compagnie Singulière. Caméras de surveillance de plus en plus intrusives, lois “d’exception” banalisées, manifestations encadrées, dictature des portables aux talents multiples…

Téléphoner, photographier, rester connectés en permanence aux réseaux sociaux, chercher sa route… et, dès demain, ouvrir les portes, retranscrire sur l’ordinateur des conversations enregistrées, pister nos enfants pour les sécuriser, pointer au travail ou à l’école, payer nos achats sans passer par la caisse départ… et en filigrane surveiller à grande échelle l’ensemble d’une population pour mieux la contrôler.

Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos poches le petit objet chargé de nous espionner. C’est logique, pour enfermer les gens, il faut vendre de l’évasion… Alors restez vigilants et, si besoin, faites un nœud à votre mouchard.

Par la compagnie Singulière. Caméras de surveillance de plus en plus intrusives, lois “d’exception” banalisées, manifestations encadrées, dictature des portables aux talents multiples…

Téléphoner, photographier, rester connectés en permanence aux réseaux sociaux, chercher sa route… et, dès demain, ouvrir les portes, retranscrire sur l’ordinateur des conversations enregistrées, pister nos enfants pour les sécuriser, pointer au travail ou à l’école, payer nos achats sans passer par la caisse départ… et en filigrane surveiller à grande échelle l’ensemble d’une population pour mieux la contrôler.

Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos poches le petit objet chargé de nous espionner. C’est logique, pour enfermer les gens, il faut vendre de l’évasion… Alors restez vigilants et, si besoin, faites un nœud à votre mouchard.

+33 5 58 97 92 42

Par la compagnie Singulière. Caméras de surveillance de plus en plus intrusives, lois “d’exception” banalisées, manifestations encadrées, dictature des portables aux talents multiples…

Téléphoner, photographier, rester connectés en permanence aux réseaux sociaux, chercher sa route… et, dès demain, ouvrir les portes, retranscrire sur l’ordinateur des conversations enregistrées, pister nos enfants pour les sécuriser, pointer au travail ou à l’école, payer nos achats sans passer par la caisse départ… et en filigrane surveiller à grande échelle l’ensemble d’une population pour mieux la contrôler.

Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos poches le petit objet chargé de nous espionner. C’est logique, pour enfermer les gens, il faut vendre de l’évasion… Alors restez vigilants et, si besoin, faites un nœud à votre mouchard.

Saison culturelle Entracte

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

dernière mise à jour : 2022-03-02 par