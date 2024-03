Spectacle de choeur théâtral : Bifurcations sous les étoiles Facultés Loyola Paris Paris, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de choeur théâtral : Bifurcations sous les étoiles Spectacle Samedi 23 mars, 19h30 Facultés Loyola Paris Sur inscription, participation libre

Quelque part dans le monde. Lieu de campement. Des hommes et des femmes de tous les horizons vont se retrouver là, le temps d’une nuit jusqu’à l’aube. Ces marcheurs et marcheuses, fatigués par la route, vont se reposer, échanger, danser comme si les mots formaient un feu de camp entre eux. Ils transportent leurs rêves, leurs espoirs, leurs peines, leurs espaces intérieurs qui n’attendent qu’à être formulés et partagés. Ils croient ou ne croient pas, espèrent ou n’espèrent plus, se comprennent ou ne se comprennent pas, ils désirent la rencontre dans leurs différences et les multitudes de langues. Pour s’entendre, ils feront jaillir d’eux-mêmes les mots des poètes qui traversent les frontières. Leurs chants deviendront lieux de bifurcations, danses sous les étoiles, traversées des épreuves, expressions de l’amour. Les uns se feront les interprètes des autres, l’essentiel étant d’interpréter le monde qui n’a pas fini de se dévoiler.

Le 24 mars 2023, nous avons présenté la première partie du spectacle Bifurcations sous les étoiles. Nous répétons actuellement la deuxième partie et la totalité du spectacle sera présentée les 22 et 23 mars 2024 à 19h30 aux Facultés Loyola Paris.

Des étudiants et des étudiantes des Facultés Loyola Paris, une élève du conservatoire d’Asnières, un jeune réfugié et des artistes professionnels se rencontreront sur scène. Ils échangeront en français, anglais, portugais, kurde, hindi, vietnamien… Des instants cocasses et des airs de cabaret côtoieront des textes poétiques et mystiques, des chants à la guitare se mêleront aux rythmes de slam, des autrices contemporaines précèderont des sagesses anciennes. Les cultures et les religions seront abordées dans une égale profondeur et avec un même désir de les faire entendre. Sur le plateau, chacune porte une vérité et aucune n’a la vérité.

Ce choeur théâtral d’hommes et de femmes fera vibrer avec passion cette complexité du dialogue entre les cultures et les religions, terrain glissant dans nos sociétés et aussi trésor pour notre humanité.

Durée du spectacle : 1h30 suivi d’un échange avec le public

Avec Valérie CASTEL JORDY

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France