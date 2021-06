Spectacle de chevalerie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Spectacle de chevalerie 2021-07-08 20:30:00 – 2021-07-08

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Cet été, en juillet et août, tous les lundis à 18h00 et les jeudis à 20h30… à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac au lieu dit Estréguil. Les Chevaux d’Estréguil vous proposent un Tournoi de Chevalerie, un voyage dans le temps au cours duquel s’affronteront des chevaliers sur des jeux équestres et des joutes à pied et à cheval. Un spectacle d’action et d’humour pendant plus d’une heure et demi pour les petits et les grands.

Buvette et restauration sur place

Cet été, en juillet et août, tous les lundis à 18h00 et les jeudis à 20h30… à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac au lieu dit Estréguil. Les Chevaux d’Estréguil vous proposent un Tournoi de Chevalerie, un voyage dans le temps au cours duquel s’affronteront des chevaliers sur des jeux équestres et des joutes à pied et à cheval. Un spectacle d’action et d’humour pendant plus d’une heure et demi pour les petits et les grands.

Buvette et restauration sur place

+33 6 87 29 67 20

Cet été, en juillet et août, tous les lundis à 18h00 et les jeudis à 20h30… à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac au lieu dit Estréguil. Les Chevaux d’Estréguil vous proposent un Tournoi de Chevalerie, un voyage dans le temps au cours duquel s’affronteront des chevaliers sur des jeux équestres et des joutes à pied et à cheval. Un spectacle d’action et d’humour pendant plus d’une heure et demi pour les petits et les grands.

Buvette et restauration sur place

equiloisirs

dernière mise à jour : 2021-06-22 par