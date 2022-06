Spectacle de chant Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Spectacle de chant

2022-06-25

Centre d'animation
4 Route de Blagon
Lanton
Gironde

2022-06-25 – 2022-06-25

Centre d’animation 4 Route de Blagon

Lanton

5 EUR
Nouveau spectacle « Couleurs vocales »

Chef de chœur : Philippe Yvin

Avec le chœur celtique de l’Eau Bourde de Gradignan @ville de lanton

Centre d’animation 4 Route de Blagon Lanton

