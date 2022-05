Spectacle de chant « Barbe – Bleue » avec l’ARCAL Loudenvielle, 10 juillet 2022, Loudenvielle.

2022-07-10 17:00:00 – 2022-07-10 VALGORA LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510

L’ARCAL vous présente son nouveau spectacle de chant : «barbe Bleue »

OPERA – BOUFFE EN VERSION ALLEGEE DE JACQUES OFFENBACH

Adaptation et direction musicale Anne-Claude GERARD – Mise en scène Hervé CARRERE -Costumes et décors ARCAL

Distribution : 35/40 choristes dont 6 solistes et deux danseurs parmi les choristes – 2 musiciens : piano et violoncelle –

Durée : 1h30

A PROPOS : l’opéra-bouffe est un opéra traitant d’un sujet comique et léger. Si on veut être plus précis, l’opéra-bouffe n’est pas tout à fait similaire à l’opérette. L’intrigue du premier parodie la société tandis que celle de la seconde est le plus souvent sentimentale.

ICI, le génial Offenbach revisite le cruel conte de Charles Perrault, le tourne en dérision, en offrant une vision des plus comiques de cet effrayant personnage.

Une charge sur la société, où se mélangent terroir campagnard, mariages forcés et naturellement ratés, séducteurs invétérés et amours romantiques.

TOUT PUBLIC. LIBRE PARTICIPATION. SANS RESERVATION

Vivant, pétillant, gai. Bonne humeur contagieuse !

+33 5 62 99 95 35

