Spectacle de chansons : PORTRAITS DE FEMMES Carsac-Aillac, 12 mars 2023, Le séchoir d'Aillac

2023-03-12 – 2023-03-12

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

Carsac-Aillac

Dordogne Carsac-Aillac EUR 16 «Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire » est un spectacle de chansons de la compagnie Piano Pluriel avec Isabelle Gazonnois, Isabelle Loiseau et Philippe Bosès.

Des portraits de femmes qui ont du caractère, qui sont un peu hors cadre, ou qui se moquent des règles. À l’heure où la parole des femmes se libère, prenons plaisir à les écouter…chanter !

Portraits tirés par Anne Sylvestre, Georges Brassens, Brigitte Fontaine, Régine, Claude Nougaro, les Rita Mitsouko, Marie-Paule Belle, Juliette, Yvette Guilbert, Barbara, les Wriggles…»

Mise en scène : Isabelle Turschwell.

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac

Lieu Carsac-Aillac
Adresse Le séchoir d'Aillac Bourg d'Aillac
Ville Carsac-Aillac
Departement Dordogne

