Spectacle de chansons françaises scène et voix Wettolsheim, dimanche 14 avril 2024.

Scène et voix n’est pas une chorale, elle s’adresse à des solistes qui bénéficient d’une formation vocale et scénique par un professeur de chant.

Les 11 chanteurs et chanteuses, accompagnés par 5 musiciens, rendront hommage à la chanson française en présentant leur nouveau spectacle Une trentaine de mélodies d’hier et d’aujourd’hui (solos, duos, trio et polyphonies) seront interprétées (d’Aznavour à Amel Bent..).

Ce spectacle est également une collaboration avec l’association SUCRÉS C’ALLEZ de Holtzwihr. Quatre danseuses, dirigées par la chorégraphe de la troupe Léa Bronner, interviendront sur une quinzaine de chansons et contribueront ainsi à apporter un plus à ce spectacle. Scène et voix s’est régulièrement associée avec d’autres troupes pour des interventions ponctuelles. Au-delà de l’aspect artistique et scénique, se rapprocher d’autres associations est également un moyen de mettre en commun diverses disciplines.

Quelques auteurs chantés

Aznavour, Bécaud, Clara Luciani, Santa, Renaud, Patricia Kaas, Polnareff, France Gall, Amel Bent, Goldman, Zazie, Eddy Mitchell, Dalida, Claudio Capéo, Chimène Badi, Claude Nougaro, Bénabar, Zaz, Pink Martini, Piaf, Polnareff, etc..

Au profit de mécenat chirurgie cardiaque. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

3 rue de la Vigneraie

Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est

L'événement Spectacle de chansons françaises scène et voix Wettolsheim