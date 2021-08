Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Spectacle de chansons françaises “Duo des Nuages” Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Spectacle de chansons françaises “Duo des Nuages” Sancerre, 28 août 2021, Sancerre. Spectacle de chansons françaises “Duo des Nuages” 2021-08-28 – 2021-08-28

Sancerre Cher Sancerre « A fleur de peau, de poésie … » : une voix, parfois une deuxième, portées, emportées par les notes d’un piano inspiré sous les doigts de fée de Kertu REIN …

Tout un bouquet de chansons tour à tour légères, espiègles, profondes, intimes, flamboyantes …

Textes écrits par Luc-Marie DAUCHEZ, ou bien empruntés aux répertoires de Jacques Brel, LéoFerré, Georges Moustaki, Serge Reggiani, Pierre Louki, Serge Lama, Joe Dassin …

Chansons de rien, de tout, devenues nôtres pour que pétille la vie sur les ailes des mots et de la musique. Dans le cadre du programme “Anim’été”, le comité des fêtes de Sancerre propose un spectacle de chansons française “Duo des nuages” . comitedesfetesdesancerre@gmail.com +33 6 81 15 91 46 « A fleur de peau, de poésie … » : une voix, parfois une deuxième, portées, emportées par les notes d’un piano inspiré sous les doigts de fée de Kertu REIN …

Tout un bouquet de chansons tour à tour légères, espiègles, profondes, intimes, flamboyantes …

Textes écrits par Luc-Marie DAUCHEZ, ou bien empruntés aux répertoires de Jacques Brel, LéoFerré, Georges Moustaki, Serge Reggiani, Pierre Louki, Serge Lama, Joe Dassin …

Chansons de rien, de tout, devenues nôtres pour que pétille la vie sur les ailes des mots et de la musique. ©AD2T dernière mise à jour : 2021-08-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.33174#2.83965