SPECTACLE DE CATCH LA ROTONDE THAON LES VOSGES Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges

Vosges

SPECTACLE DE CATCH LA ROTONDE, 11 mars 2023, THAON LES VOSGES. SPECTACLE DE CATCH LA ROTONDE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 16.0 à 22.0 euros. SPECTACLE DE CATCHRetrouvez la Ligue Nationale de Catch à Thaon-les-Vosges à la Rotonde, pour un spectacle familiale, riche en divertissements sportifs et haut en couleur.Retrouvez des athlètes plus extraordinaires les uns que les autres !!!Ce spectacle saura ravir petits et grands.Informations :Catégorie 1 : Ring Side (assis)Catégorie 2 : Balcon (debout) Votre billet est ici LA ROTONDE THAON LES VOSGES 7 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN Vosges SPECTACLE DE CATCH



Retrouvez la Ligue Nationale de Catch à Thaon-les-Vosges à la Rotonde, pour un spectacle familiale, riche en divertissements sportifs et haut en couleur. Retrouvez des athlètes plus extraordinaires les uns que les autres !!! Ce spectacle saura ravir petits et grands. Informations :

Catégorie 1 : Ring Side (assis)

Catégorie 2 : Balcon (debout) .16.0 EUR16.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges, Vosges Autres Lieu LA ROTONDE Adresse 7 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN Ville THAON LES VOSGES Tarif 16.0-22.0 lieuville LA ROTONDE THAON LES VOSGES Departement Vosges

LA ROTONDE THAON LES VOSGES Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thaon-les-vosges/

SPECTACLE DE CATCH LA ROTONDE 2023-03-11 was last modified: by SPECTACLE DE CATCH LA ROTONDE LA ROTONDE 11 mars 2023 LA ROTONDE THAON LES VOSGES

THAON LES VOSGES Vosges