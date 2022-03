Spectacle de C°Ainsi Danse : “Prénom : Aimé – Nom : DAMOUR” Gare aux Artistes,Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Gare aux Artistes, Montrabé 10 € sur inscription

Spectacle désarticulé autour des créations de Boris Vian et de son univers. Extraits de textes mêlés à des passages chorégraphiés, dont certains sur des chansons écrites par Boris Vian Gare aux Artistes,Montrabé allée de la Gare, montrabé Montrabé Paucy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T21:00:00 2022-06-04T22:15:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:15:00

